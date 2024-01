Lázaro Ramos passou mal em casa, em Salvador, e chegou a se afastar dos compromissos - Reprodução / Instagram

Publicado 28/01/2024 22:36

Rio - Lázaro Ramos, usou o Instagram neste domingo (28), para tranquilizar os fãs sobre seu estado de saúde. No dia 19 de janeiro, o ator passou mal em casa, em Salvador, e foi levado ao hospital pela esposa, Thaís Araújo. O artista foi diagnosticado com estafa e ficou internado até o dia 21, precisando se afastar das gravações da novela 'Elas por Elas', da TV Globo, onde interpreta o personagem Mário Fofoca.







"Meus amores, passando aqui pra agradecer todas as mensagens, pra mostrar meu rostinho pra vocês aqui e dizer que estou me recuperando bem, graças a Deus. e obrigado pelas energias positivas, viu. Beijo grande pra vocês e estou de volta. quer dizer, estou de volta não, né? Estou seguindo a caminhada que a gente tá sempre em construção, se reconstruindo e melhorando cada dia mais, tá bom? Beijo enorme", disse ele.

A esposo do ator também enfrentou problemas de saúde recentemente. No último dia 8, Taís Araújo foi internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após ser diagnosticada com hérnia de disco lombar aguda. Após passar por um procedimento, a atriz teve alta dois dias depois.