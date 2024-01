Regina Casé - Reprodução/Instagram

Regina CaséReprodução/Instagram

Publicado 28/01/2024 15:06

Rio - Regina Casé está reflexiva sobre a chegada dos seus 70 anos, no próximo dia 25. A atriz e apresentadora postou um texto nas redes sociais neste sábado (27), onde fala sobre a decisão de ter se tornado mãe aos 59, por meio de uma adoção.

"Tive muito medo de me tornar mãe novamente aos 59 anos! Ficava fazendo contas… 'Como seria quando Roque fizesse 10 anos?'. O tempo passou voando e de repente chegou esse dia!", começou ela. "Levei um susto quando vi que, com 69, continuo levantando ele com as pernas e fazendo ele voar no nosso ritual desde o aniversário de um aninho", acrescentou.

Em seguida, ela demonstrou sua vulnerabilidade e medos. "Claro que ainda tenho muitos medos, ainda faço muitas contas, mas vejo que ter tido coragem de voltar a ser mãe nesta idade só me fortaleceu, rejuvenesceu, me trouxe um vigor que eu não sabia que tinha e uma expansão na minha capacidade de amar que eu nunca poderia imaginar que existisse", ressaltou.

"Se bem que ele está tão grande e forte, que a partir do ano que vem acho que ele vai me levantar e me fazer voar bem alto! Ainda bem que eu tive essa coragem", concluiu.