Preta Gil posta foto de biquíni e mostra marcas das cicatrizes de cirurgia para retirar câncerReprodução / Instagram

Publicado 28/01/2024 19:01

Rio - Preta Gil está em Salvador, na Bahia, curtindo o pré-carnaval e aproveitou o dia de sol para pegar um bronzeado. Neste domingo (28), a cantora compartilhou, no Instagram, fotos de biquíni e deixou as marcas da cicatriz da cirurgia de retirada de um câncer no intestino.

No final de 2023, a cantora comemorou mais uma vitória na luta contra um câncer no intestino. Após concluir as sessões de quimio e radioterapia, a cantora foi liberada pelos médicos para voltar aos palcos e salientou que está muito feliz de poder se apresentar com a família. No início do ano, a artista cancelou a participação no carnaval por causa do tratamento.

No dia 4 de fevereiro, Preta Gil voltará oficialmente com o seu bloco de Carnaval, o Bloco da Preta. O primeiro ensaio acontecerá em fevereiro, no Rio Arena, no Rio de Janeiro, e será a primeira apresentação completo da cantora após a sua recuperação. Tema do carnaval será “De volta ao sol“, em referência a sua luta contra o câncer, que se encerrou recentemente.