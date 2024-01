Angélica e Luciano Huck aproveitaram os dias off na televisão para viajar com os filhos - Reprodução / Instagram

Publicado 28/01/2024 16:56

Rio - Angélica e Luciano Huck estão aproveitando os dias de férias para esquiar com os filhos nos Alpes Frances. O primogênito do casal é Joaquim que completou 18 anos. O adolescente Benicio fez 16 anos e é o irmão do meio. Enquanto Eva é a única menina e a caçula com 11 anos. "Dias incríveis", escreveu Angélica, no Instagram.







A viagem de férias em família começou pelo Sri Lanka. Depois, eles foram para Dubai. Agora o local escolhido para mais uns dias de diversão e descanso conta com muita neve e frio. A estância escolhida fica nos Alpes Franceses. E a apresentadora mostrou que manda bem no esporte.