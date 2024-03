Virginia Fonseca - Reprodução/Instagram

Virginia FonsecaReprodução/Instagram

Publicado 14/03/2024 16:06 | Atualizado 14/03/2024 16:17

Rio - Poliana Rocha, esposa de Leonardo e sogra de Virginia Fonseca , revelou uma informação pessoal sobre a neta, Maria Alice, de dois anos, filha da influenciadora digital, que ela preferia que não se tornasse pública: o nome da escola onde a menina estuda.

A empresária compartilhou nas redes sociais sua rotina de treinos, mencionando que havia cancelado a sessão com seu personal trainer para passar um tempo com as netas. Ela então mostrou um encontro com a filha mais velha da influenciadora e o uniforme da instituição de ensino apareceu.

"A saudade que eu estou das meninas está maior. Então, cancelei meu personal e estou indo lá ficar um pouquinho com elas, na hora que eu chegar, faço uma esteira. Bora lá priorizar esse momento", disse Poliana.

A esposa de Leonardo deletou a publicação, porém alguns de seus seguidores conseguiram salvar o vídeo. Virgínia não havia mencionado a escola em que a filha estudava por questões de segurança. Ela até contratou dois profissionais para acompanhar a criança no trajeto de ida e saída da escola.