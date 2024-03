Virginia Fonseca - Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca

Publicado 06/03/2024 12:51 | Atualizado 06/03/2024 12:55

Rio - Virginia Fonseca e sua sócia, Samara Pink, ostentaram nas redes sociais nesta terça-feira (05). Elas trocaram presentes luxuosos. Tanto que a influenciadora digital presenteou a amiga com um relógio de R$ 500 mil da Cartier, no modelo Coussin, cravejado com diamantes e banhado em ouro branco, enquanto ela recebeu um da marca Rolex avaliado em R$ 281 mil.

Ambas estão prestes a celebrarem seus respectivos aniversários e a Rolex é uma das marcas de relojoaria suíça mais caras do mundo. O modelo escolhido para Virginia foi o Day-Date 40, feito de ouro amarelo de 18 quilates. A influenciadora digital está com a sócia e a família na Suíça

"Presente de aniversário. Eu faço aniversário dia 26 de março, Virginia faz dia 6 de abril. 'A gente já está aqui, ontem a gente estava conversando sobre Rolex' e fomos comprar um presente para ela. Aí, disse: 'Vi, toma seu presente', e ela chega: 'Toma o seu!' Como é bom ter uma amigas assim", disse Samara.