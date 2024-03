Wanessa Camargo chega acompanhada por Dado Dolabella ao local de seu show na Parada do Orgulho LGBTQIA+, em São Paulo, neste domingo - Van Campos / Ag. News

Wanessa Camargo chega acompanhada por Dado Dolabella ao local de seu show na Parada do Orgulho LGBTQIA+, em São Paulo, neste domingoVan Campos / Ag. News

Publicado 06/03/2024 20:27 | Atualizado 06/03/2024 22:49

Rio - Dado Dolabella explicou na última terça-feira (5), em entrevista ao podcast "zonaV", disponível no Youtube, o motivo de ainda não ter reencontrado Wanessa Camargo, após a cantora ser desclassificada do "BBB24" . O ator revelou que não sabe se os dois continuam juntos e abriu o coração sobre o confinamento da companheira.

fotogaleria

"Ela está vivendo agora um dos momentos mais difíceis da vida. Era um sonho da vida dela e, de repente, saiu com um trauma muito grande. E eu estou respeitando, inclusive, um pedido da equipe dela de não falar sobre e deixar ela passar por esse momento. Ela precisa refletir, juntar todos os pontos que ela viveu lá dentro. E o futuro a Deus pertence", contou. "Ela está vivendo agora um dos momentos mais difíceis da vida. Era um sonho da vida dela e, de repente, saiu com um trauma muito grande. E eu estou respeitando, inclusive, um pedido da equipe dela de não falar sobre e deixar ela passar por esse momento. Ela precisa refletir, juntar todos os pontos que ela viveu lá dentro. E o futuro a Deus pertence", contou.

Dado relembrou as acusações de agressão que voltaram à tona durante o programa. "Surgiram muitos oportunistas levantando coisas, mentira do meu passado, que fui absolvido em 2016. Uma mentira contada 20 vezes se torna verdade. E usando isso para prejudicar ela na casa. Precisei me posicionar porque, me defendendo, estava defendendo ela no 'BBB'".



"As pessoas estavam atacando ela por mim. E isso foi mal visto. Tem gente que acha que eu estava querendo aparecer. Quando eu estava defendendo a minha namorada que estava num jogo sendo atacada por minha causa", declarou o ator.

Por fim, ele falou sobre a música que escreveu para se defender dos comentários. "Até fiz uma música falando dessa situação que vivi no passado e dedicando para ela, justamente para defendê-la. É uma covardia atacar uma pessoa julgando outra. Apesar de sermos casal, somos diferentes, cada um tem uma história de vida. Reviveram essas histórias e transformaram histórias que não aconteceram em verdade".

Confira a entrevista: