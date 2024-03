Preta Gil - Reprodução/Internet

Preta Gil

Publicado 06/03/2024 21:56

Rio - Preta Gil revelou que durante seu tratamento contra um câncer, o ex-marido, Rodrigo Godoy, a deixou sozinha na UTI para ir a um show de pagode. No programa "Falas Femininas", da TV Globo, que vai ao ar na sexta-feira (8), a cantora afirmou que essa teria sido a "gota d'água" para o fim de seu casamento com o personal trainer.

"A gota d'água foi quando eu estava na UTI. Ele queria ir para um show de pagode. E achava que isso era normal", disse Preta em seu depoimento no episódio que terá o tema "Louca". A artista explicou que na ocasião, o ex-marido não dormiu em casa, o que acabou fazendo com que ela tivesse uma forte crise de hipertensão.

Transmitido no Dia Internacional da Mulher, o episódio "Louca" do "Falas Femininas", apresentado por Taís Araujo e Paolla Oliveira, vai debater a exaustão mental feminina. O projeto vai trazer o formato de um "experimento social" ao longo do ano.