Lucy Alves celebra aniversário de 38 anosReprodução / Instagram

Publicado 06/03/2024 21:40 | Atualizado 06/03/2024 21:45

Rio - Lucy Alves completa 38 anos nesta quarta-feira (6), e comemorou se refrescando com uma água de coco, durante passeio pelo Rio de Janeiro. Através do Instagram, a atriz celebrou o seu dia com um post especial.

"Com gratidão no coração, hoje se inicia um novo ciclo, repleto de liberdade, grandes sonhos e transformações. Que este ano seja marcado por encontros, amadurecimento e realizações", escreveu. A namorada da aniversariante, Indira Nascimento , parabenizou a amada na web. "Por onde for, quero ser seu par… Feliz vida inteira, meu amor!!!", disse.Lucy, que trabalhou em "Travessia", fará parte do elenco da nova temporada do " Dança dos Famosos ", no "Domingão com Huck".