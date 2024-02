Confira quem são os participantes do 'Dança dos Famosos' de 2024 - O Dia

Publicado 29/02/2024 16:39 | Atualizado 29/02/2024 17:42

Rio - Durante uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira (29), Luciano Huck apresentou os 16 participantes da nova temporada da "Dança dos Famosos", do "Domingão com Huck". O reality começa no próximo domingo (2).

Entre os selecionados para integrar o elenco desta temporada, estão os atores Henri Castelli, Samuel de Assis, Micael Borges, Klara Castanho, Enrique Diaz, Barbara Rei e Amaury Lorenzo. Além deles, a competição também conta com a presença dos cantores MC Daniel, Lexa, Matheus Fernandes, Lucy Alves, a apresentadora Tati Machado, Talitha Morete, Bárbara Coelho, Gabriela Prioli e o influenciador Juliano Floss. Entre os selecionados para integrar o elenco desta temporada, estão os atores Henri Castelli, Samuel de Assis, Micael Borges, Klara Castanho, Enrique Diaz, Barbara Rei e Amaury Lorenzo. Além deles, a competição também conta com a presença dos cantores MC Daniel, Lexa, Matheus Fernandes, Lucy Alves, a apresentadora Tati Machado, Talitha Morete, Bárbara Coelho, Gabriela Prioli e o influenciador Juliano Floss.

Expectativa dos famosos



Enrique Díaz disse estar feliz com a oportunidade. "A expectativa é criar problemas para os favoritos e ser eliminado de uma forma charmosa e bonitinha. Estou feliz de estar aqui com essa gente linda".



Gabriela Prioli revelou que não tem medo de se jogar. "Estou um misto de muito animada e apavorada. A única coisa que eu tenho cara de pau mesmo, porque envolvimento com a dança não tenho nenhum. Não sei como vou lidar em competir com Juliano Floss e Lexa”, brincou.



Lexa demonstrou estar animada. "Tenho uma relação boa com o funk, mas a dança de salão tem mais acabamento. Anitta e Luísa Sonza acabaram por aqui, tadinhas das minhas amigas. Espero acabar com esse carma".



Klara Castanho contou que é competitiva. "Não sei nem a dança da nova geração. Estudei um pouco de tudo e não sei nada. Sou muito competitiva, sou muito filha do meu pai nesse aspecto, que nunca entrou em nada para perder. Não sei se vou ganhar, mas vou dar meu sangue”.



Lucy Alves sobre sua participação: "Ansiosa para descobrir o que vou mostrar aqui nesse palco. A dança faz parte da minha vida, sou cantora, sou instrumentista, mas não meu forte. Sou competitiva, mas gosto de me jogar e aprender tudo. Quero me emocionar, brincar e ganhar".

Matheus Fernandes revelou que vai se dedicar para fazer bonito ao vivo. "Eu quero passar da primeira semana, é meu principal foco. Passando da primeira semana vocês vão ver um grande competidor, vou me dedicar ao máximo. No forró eu vou botar para quebrar. Esperem de mim um competidor que vai estudar e se dedicar".