Ana Maria Braga aparece ao vivo na Globonews direto de Nova YorkReprodução/Globonews

Publicado 06/03/2024 17:53 | Atualizado 06/03/2024 18:07

Rio - De férias dos Estados Unidos , Ana Maria Braga tem percorrido várias cidades de motorhome com o namorado, Fábio Arruda. A apresentadora fez uma aparição surpresa no estúdio da GloboNews, direto de Nova York, e entrou ao vivo para falar sobre maconha.

Ao lado de Guga Chacra, Ana Maria Braga falou que o cheiro da droga domina todas as regiões."Viajei para a costa oeste, depois vim para a costa leste e o único cheiro que eu senti de lá até aqui foi da maconha. Aqui em Nova York, inclusive, esperava aquele cheirinho de castanha queimada no frio. Não tem calçada, não tem lugar, não tem loja...A porta da loja abre e entra cheiro de maconha. É um cheiro que comanda, você fica até meio tonto porque eu não me sinto bem com maconha, eu não sou consumidora, eu fumei muitos anos.", contou.