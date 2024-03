Ana Maria Braga assiste jogo da NBA em Los Angeles - Reprodução/Instagram

Publicado 01/03/2024 18:05

Rio - Ana Maria Braga, 74 anos, está de férias nos Estados Unidos e aproveitou para assistir o jogo da NBA entre Los Angeles Lakers e Washington Wizards nesta sexta-feira (1º).

"Hello, NBA. Acredite nos seus sonhos!", disse a apresentadora na legenda diretamente da Crypto.com Arena, em Los Angeles, na Califórnia. "Hello, NBA. Acredite nos seus sonhos!", disse a apresentadora na legenda diretamente da Crypto.com Arena, em Los Angeles, na Califórnia.

"Aí sim! Traz uma matéria pra gente. E coxinha. Beijo", escreveu Felipe Andreoli.

Em seguida, ela postou o vídeo de sua experiência no jogo e escreveu na legenda: "Jogo com virada histórica na NBA.

Lakers x Clippers! Os Lakers estavam 20 pontos atrás e mesmo assim conseguiram virar. Tivemos a oportunidade de assistir esse clássico, pois os dois times são da cidade. Elencos estelares batalhando na quadra, um verdadeiro privilégio poder assistir tudo isso", iniciou.



Ana completou dizendo que, além da emoção de assistir o jogo, a civilidade com que os torcedores se tratam chamou sua atenção. "Aqui não tem adversário, tem apenas torcedor do time oposto. Todo mundo torce, vibra, aproveita, sem brigas e tragédias!Um respeito bonito mesmo de se ver!", concluiu. O jogo terminou na vitória do Lakers com 134 a 131.





Ana Maria curte as férias com o namorado Fábio Arruda em um motorhome. O casal está percorrendo várias cidades americanas. A apresentadora compartilha alguns trajetos da viagem e já postou sua casa móvel, que tem cozinha, sala e quarto.