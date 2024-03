MC Daniel revela planos para temporada morando no Rio - Reprodução

Publicado 01/03/2024 22:31

Rio - MC Daniel utilizou as redes sociais, nesta sexta-feira (1º), para contar sobre seus planos durante a temporada morando no Rio de Janeiro. Em seu story do Instagram, o cantor revelou que vai ficar três meses na cidade maravilhosa e falou sobre seus projetos.

"Esses três meseszinhos aqui no RJ, aproveitar para treinar bastante, gravar, fazer meu álbum, aprender a falar inglês e é isso. Ficar mais bonito, mais inteligente e mais gostoso (risos), disse o funkeiro, que foi anunciado como um dos participantes da Dança dos Famosos do "Domingão com Huck", da TV Globo.