Titi Müller - Reprodução/Instagram

Titi MüllerReprodução/Instagram

Publicado 01/03/2024 18:20 | Atualizado 01/03/2024 18:28

Rio - Titi Müller postou nas redes sociais nesta sexta-feira (1°) uma foto onde aparece sem a parte de cima de sua roupa, em uma viagem por um local de neve. Na imagem, a apresentadora está de costas para a câmera e de frente para uma montanha.

fotogaleria

"Quando abre a geladeira para dar aquela refrescada. Muito calor por aí também?", escreveu na legenda da publicação. Nos comentários, os internautas interagiram. "Que fotão", elogiou uma. "Let it go", brincou outra em referência ao filme "Frozen".

A apresentadora ficou nacionalmente conhecida por ter sido VJ da MTV Brasil entre 2009 e 2013. Também apresentou programas como o "Verão MTV", "Viva! MTV", "MTV Sem Vergonha", "Mochilão MTV" e "Acesso MTV", ao lado de MariMoon.