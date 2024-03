Solange Almeida - Reprodução/Instagram

Solange AlmeidaReprodução/Instagram

Publicado 01/03/2024 17:14 | Atualizado 01/03/2024 17:41

Rio - Solange Almeida compartilhou nas redes sociais nesta quinta-feira (29) as mudanças que ocorreram em seu corpo ao longo dos anos. A cantora chegou a pesar mais de 20 kg, passou por uma cirurgia bariátrica em 2008 e algumas plásticas reparadoras desde então.

Por meio de um vídeo, a cantora mostrou a sua transformação com fotos antigas e atuais usando biquíni e exibindo os resultados dos seus esforços e disciplina. Desde a redução do estômago, Solange já perdeu 50 kg.

Ela ficou nacionalmente conhecida por ser a vocalista do "Aviões do Forró" com Xand Avião, por 14 anos. Solange alçou uma carreira solo em março de 2017 e já acumula mais de 260 milhões de visualizações no seu canal no YouTube.