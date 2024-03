Taís Araújo vira Whitney Houston para participar do The Masked Singer Brasil - Reprodução/Instagram

Taís Araújo vira Whitney Houston para participar do The Masked Singer BrasilReprodução/Instagram

Publicado 01/03/2024 15:35 | Atualizado 01/03/2024 15:44

Rio - Taís Araújo se inspirou em Whitney Houston no seu look e cabelo para a gravação do "The Masked Singer Brasil", da Globo. Ela postou o resultado no Instagram, nesta sexta-feira (1), ao som de "Run to You" e recebeu centenas de elogios.

fotogaleria

"Vocês falaram tanto que… Vem aí!!! Estão prontos?", escreveu ela na legenda do vídeo. "Ai, que lindaaaa!! #gatilho (sou mto fã dela!)", comentou Sandy.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Taís Araujo (@taisdeverdade)

"Amiga, sua beleza é estonteante e esse sorriso que ilumina. Já quero você vivendo Whitney Houston no cinema com direção de @olazaroramos".

A apresentadora Sandra Annenberg também elogiou a atriz: "Affff ! Como pode ser tão linda ????". "Que deusa", disse Ludmilla.

Taís Araújo é uma das juradas do "The Masked Singer Brasil", apresentado por Ivete Sangalo, e se divde na função com Paulo Vieira, Sabrina Sato e José Loreto.