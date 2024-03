Bella Campos sensualiza só de biquíni em 'chuveirada' de pós-treino - Reprodução/Instagram

Publicado 01/03/2024 14:55

Rio - Bella Campos, 26 anos, deixou seguidores de queixo caído ao mostrar como costuma se refrescar após fazer uma série de exercícios. Nesta sexta-feira (01), a artista apareceu tomando uma 'chuveirada' só de biquíni para espantar o calor, mas acabou aumentando a temperatura das redes sociais.

"Pós-treino delas", escreveu a influenciadora em um post do Instagram. Nos cliques, Bella aparece debaixo d'água, vestindo primeiro uma regata branca ensopada e depois usando apenas um biquíni fininho na cor verde-exército. No último ano, a influenciadora ficou conhecida por sua participação na novela 'Vai na Fé', onde conheceu seu então namorado, MC Cabelinho. Os dois terminaram no final de agosto de 2023 por conta de uma suposta traição do funkeiro.Não demorou para que usuários da plataforma fossem aos comentários para elogiar a beleza natural da atriz: "Linda de mamãe", brincou a cantora Preta Gil. "Gente, é normal ser tão linda assim?? Juro, que mulher, meus amigos", afirmou uma pessoa. "É, mano Cabelo. Deu mole. Ela pegou a beleza do Brasil todinho só pra ela", contou outra. "Você tem o molho que elas querem ter, mãe. O seu brilho contagia tudo!", exclamou uma terceira. "Que Deusa! Apenas Bella sendo Bella", disse mais uma.