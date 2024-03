Família de Faustão compartilha explicação de médico sobre prioridade na fila do transplante - Reprodução/Instagram/Dr. Leon Alvim

Família de Faustão compartilha explicação de médico sobre prioridade na fila do transplante Reprodução/Instagram/Dr. Leon Alvim

Publicado 01/03/2024 18:11

Rio - A família de Fausto Silva, de 73 anos, postou uma explicação do motivo do apresentador ter conseguido prioridade na fila de transplantes do SUS. Nesta sexta-feira (01), o perfil 'Faustão do Meu Coração', criado pela mulher e o filho do artista, compartilhou um esclarecimento para sanar algumas dúvidas de internautas sobre a cirurgia que aconteceu na última segunda (26).

A postagem foi originalmente publicada por um médico especialista na área, que fez uma coleção de slides para responder algumas das questões mais perguntadas sobre o transplante. "Obrigada, @drleonalvim, pelo post explicativo. A informação é sempre a melhor maneira de levar conhecimento e transparência", escreveram João Guilherme Silva e sua mãe, Luciana Cardoso, na legenda da publicação.



Nos cliques, o doutor explica como Faustão conseguiu ser atendido tão rapidamente apesar de ser o 13° na lista de espera pelo órgão. Acontece que, em São Paulo, onde foi realizada a operação, a lei determina que aqueles que já receberam transplante de órgãos sólidos tenham prioridade no atendimento caso desenvolvam falência de outro membro. Fausto passou pela cirurgia no Hospital Albert Einstein no começo da semana

Seguidores não perderam tempo e foram aos comentários para defender a eficácia dos transplantes no Brasil: "Funciona, SIM. Somos de família humilde e meu esposo fez somente um mês de hemodiálise. Logo entrou um doador falecido compatível com ele. Graças a Deus deu tudo certo. A fila do transplante é muito séria", afirmou uma fã. "O grande problema é que muita gente não conhece os seus DIREITOS e quer ficar falando besteira. Está na fila de um transplante? Procure saber cada direito que você ou seu familiar tem, assim ninguém te passa a perna. Conhecimento é tudo!", exclamou outra. "Super esclarecedora essa explicação!! Força, Faustão, estamos torcendo pela sua rápida melhora!", contou uma terceira.