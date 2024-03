Fernanda Paes Leme mostra como hormônios a afetaram no final da gestação - Reprodução/Instagram

Fernanda Paes Leme mostra como hormônios a afetaram no final da gestaçãoReprodução/Instagram

Publicado 01/03/2024 15:55

Rio - A apresentadora Fernanda Paes Leme, de 40 anos, abriu um álbum de como foram seus dias em fevereiro. Nesta sexta-feira (01), a artista recebeu a chegada do novo mês com uma série de registros de seu barrigão recebendo o carinho de amigos e de sua equipe de produção.

fotogaleria

"Fevereiro passou com muitos abraços, beijos na barriga, lágrimas, hormônios, encontros, belezas, projetos... Quanta vida cabe em 29 dias", admirou a influenciadora na legenda da publicação. Nas fotos, Fernanda surge mostra os altos e baixos da gestação, surgindo toda produzida em um clique e se debulhando em lágrimas no seguinte. Ela também exibe o desenvolvimento da pequena Pilar sempre que possível, posando ao lado de diversos amigos, como a atriz Giovanna Lancellotti.Seguidores se derreteram pela futura mamãe e admiraram sua beleza nos comentários do post: "Lindeuza", elogiou a atriz Cleo Pires. "Cara, eu nunca vi a Fê pessoalmente, mas tô acompanhando a gestação dela como se fosse alguém da minha família. Tá lindo ver ela transbordando tanta felicidade", contou uma fã. "Ansiosa pra ver essa 'baby' nascer e ser a coisa mais maravilhosa desse 'mundão'", afirmou outra. "Você está linda grávida! Obrigada por mostrar a maternidade real!", exclamou uma terceira. "Realmente, quanta vida! Você está radiante, Fê", disse mais uma.