Sabrina Sato compartilha registro coladinha com Nicolas Prattes - Reprodução

Sabrina Sato compartilha registro coladinha com Nicolas PrattesReprodução

Publicado 01/03/2024 19:28

Rio - Sabrina Sato utilizou as redes sociais, nesta sexta-feira (1º), para compartilhar um registro agarradinha com Nicolas Prattes na praia. O casal, que assumiu o relacionamento nos últimos dias, tem aproveitado uma viagem romântica.

fotogaleria

Após especulações sobre a possível relação, a apresentadora levou os internautas à loucura ao compartilhar um vídeo de Nicolas na quarta-feira (28) . Ela se declarou para o amado com uma a versão da música "Cigana" de Delacruz e Ludmilla e destacou o trecho: "Me deixa sem ar, me faz viajar, te arrepiar. Sobe a montanha que no pico você me conquista, eu sei que vai gostar da vista".

Esse é o primeiro relacionamento de Sabrina a se tornar público após o fim do casamento com Duda Nagle, em março do ano passado.