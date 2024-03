Ticiane Pinheiro celebra aniversário de 43 anos da amiga, Ana Hickmann - Reprodução/Instagram

Publicado 01/03/2024 16:58

Rio - A atriz Ticiane Pinheiro usou suas redes para homenagear a amiga, Ana Hickmann, pelo seu aniversário de 43 anos. Nesta sexta-feira (01), a artista postou uma série de cliques ao lado da loirinha e fez questão de desejar toda a felicidade para Ana em seu novo ciclo.

"Hoje é seu dia, Aninha!!! Feliz aniversário, amiga!!! Que você seja MUITO FELIZ, que esse seu novo ciclo seja leve, repleto de amor, de saúde, de paz e muito sucesso!! Te amo", escreveu a mulher do jornalista César Tralli na legenda da publicação. Nos registros, Ticiane posa agarradinha com a ex-modelo durante um ensaio de fotos. Para mostrar como são próximas, as amigas surgem até de roupas combinando na postagem, usando looks em tons de preto e branco que complementam um ao outro.Fãs das influencers foram aos comentários para elogiar sua relação de carinho e parabenizar a aniversariante pelo seu dia: "Duas mulheres maravilhosas! Feliz aniversário, Ana! Deus abençoe o seu novo ciclo", desejou uma seguidora. "Perfeitas demais essas meninas. Felicidades para essa grande mulher! Desejo tudo de bom!", exclamou outra. "Parabéns pelas fotos lindas! Que amizade de milhões! Ana, tudo de bom nesse novo ano que começa", disse uma terceira. "Belíssimas e com algo além da cor dos cabelos em comum: mania de evolui na vida!", brincou mais um.