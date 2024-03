Jonathan Azevedo não contém a emoção ao anunciar saída da TV Globo - Reprodução/Instagram

Publicado 01/03/2024 19:21

Rio - O ator Jonathan Azevedo, de 38 anos, não conseguiu conter as lágrimas ao comunicar que está saindo da Rede Globo após 7 anos na emissora. Nesta sexta-feira (01), o influenciador fez um post no Instagram para avisar que terminou sua exclusividade com a empresa e aproveitou para agradecer todo o carinho que recebeu em seus trabalhos.

"Obrigado, @tvglobo! Obrigado, Sabiá! Obrigado a cada um que me ajudou a chegar até aqui. O meu contrato de exclusividade com a Globo acabou, mas não vejo como um fim, e sim como um recomeço. Logo tô de volta pra viver outras vidas, outros personagens, outras histórias... O sonho tá só começando e eu quero construir isso com vocês!! Sou grato pela minha caminhada, tudo que vivi e ainda vou viver! Fé pra tudo! Vamos pra cima!!", exclamou na legenda do vídeo. No registro, Jonathan relembra seu primeiro personagem nas telinhas, o traficante Sabiá, e explica como começou no teatro, quando tinha 17 anos. Ele cai choro enquanto fala sobre sua jornada, mostrando até seu crachá da Globo ao revelar que assinou oficialmente sua recisão. O último papel do artista na emissora foi como Odilon na novela 'Terra e Paixão', que terminou em janeiro de 2024.Internautas desejaram sucesso nos novos projetos do ator e elogiaram seu enorme talento como profissional: "Parceiro, você é talento puro! Talento e coração! E esforço! E coragem! E fé", afirmou a humorista Tatá Werneck. "O tanto de coisas lindas que ainda acontecerão com você, meu irmão...", refletiu o ator Rafael Zulu. "O mundo é seu, voa! Pra onde que vá, o que quer que faça, vou te acompanhar! A sua luz é digna de merecer as melhores coisas dessa vida!!", exclamou uma seguidora. "Você é f*d*! Foi um prazer te ver nas telinhas da Globo, boa sorte aonde quer que for agora", disse outro. "Muito obrigado por mostrar a todos que tudo vem do esforço, dedicação e carinho. Você provou para muitos que todos podem chegar onde querem, basta acreditar. Nós sentiremos saudades de você na Globo, mas sei que vem coisas boas por aí. Parabéns irmão, felicidades!", contou um terceiro.