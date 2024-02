Sabrina Sato filma Nicolas Prattes em viagem romântica - Reprodução/Instagram

Publicado 28/02/2024 20:07 | Atualizado 28/02/2024 20:17

Rio - Sabrina Sato postou um vídeo em que Nicolas Prattes aparece durante uma viagem romântica nesta quarta-feira (28). Ela se declarou com uma a versão da música "Cigana" de Delacruz e Ludmilla e destacou o trecho:

"Me deixa sem ar, me faz viajar, te arrepiar. Sobe a montanha que no pico você me conquista, eu sei que vai gostar da vista".

Discretos, os dois ainda não postaram nas redes sociais fotos de casal. Sabrina apareceu de costas na terça (27) na sequência de fotos postada pelo ator no Instagram.

Na legenda do vídeo, o ator deixou um pequeno enigma no ar ao escrever "Quem sabe..." com um emoji de coração no final da frase. A declaração gerou curiosidade entre os fãs sobre os próximos passos do casal. Sabrina Sato fez questão de chamar o parceiro de lindo ao comentar a publicação.

Esse é o primeiro relacionamento da apresentadora a se tornar público após o fim do casamento com Duda Nagle, em março do ano passado.