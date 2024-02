Luan Santana se declara para Jade Magalhães após reatarem namoro - Reprodução

Luan Santana se declara para Jade Magalhães após reatarem namoroReprodução

Publicado 28/02/2024 16:21 | Atualizado 28/02/2024 16:52

Rio - Luan Santana se declarou para Jade Magalhães em uma publicação feita no Instagram, nesta quarta-feira. O sertanejo compartilhou as primeiras fotos do casal após a reconciliação e, em uma delas, os dois aparecem se beijando. Na legenda, o cantor recordou o período em que ficaram afastados e disse que sempre soube que a influenciadora digital era a mulher da sua vida.

fotogaleria

"Eu disse que a legenda seria só uma frase. Que ninguém precisava saber demais de nós, dessa vez…que o que a gente sente é nosso, e bastava ser 'publicado' ao pé do ouvido. Mas eu acho que o mundo precisa da nossa história. As pessoas precisam daquilo que a gente inspira. Eu te conheci dançando, eu te namorei caminhando, te imaginei de noiva, voando. Mas eu te perdi, caindo. Foi fod* ver ela indo", iniciou.



"Ela também se desmontou. Mas foi juntando as peças do quebra-cabeça da vida, e se construiu de novo. Focou nas amizades, focou no trabalho, cresceu, se encontrou, se valorizou, se deu poder, se iluminou e aí sim, a luz agora era só dela. Ela sabia o queria e eu também. Ela sempre soube o que queria. E eu também", continuou.

"Porque sempre foi ela… Ela e sua calma, sua força, sua bondade, sua doçura. Sempre foi ela, sempre será ela, porque eu sou melhor com ela, e ela é mais completa comigo. Ga, eu te amo. Que bom que ficou tudo bem", concluiu.

Amigos do casal vibraram com a publicação. "Muito feliz por vocês! Quando tem que ser, não importa as voltas que o mundo dá… simplesmente é", comentou Marina Ruy Barbosa. "Que lindos! Sejam muito felizes", disse Ana Hickmann. "Ah, chorei. Eu amo vocês juntos. Que Deus abençoe vocês demais", declarou Graciele Lacerda. "Luan, agora marca esse casamento. senão mesmo amando vocês vou ter que parar de seguir . Já comprei um vestido que não cabe mais. Sejam felizes e tenham netos", afirmou Tatá Werneck.

"Gente que lindos! todo amor nessa nova etapa da história de vocês!! Lembro direitinho quando gravamos o clipe “te esperando” - foram três dias intensos de filmagem numa cidade do interior. E a Jade acompanhou todos eles com muito carinho e cuidado com todos! Fico muito feliz de ver essa história ganhar outro capítulo", celebrou Giovanna Lancellotti. "Viva o amor", reagiu Ludmilla.

Os fãs de 'Luade' também ficaram em polvorosa. "Que coisa mais linda. Eu amo vocês", disse um internauta. "A gente torceu tanto por isso", comentou outro. "Nosso Luade está de volta. No fim o amor sempre vence", opinou uma terceira pessoa.

Jade e Luan ficaram juntos durante 12 anos e chegaram a ficar noivos. Os dois terminaram em 2020. Um ano depois, o cantor assumiu a relação com Izabela Cunha. No ano passado, eles colocaram um ponto final no relacionamento. Os rumores de que Jade e Luan teriam reatado surgiram após os fãs notarem que eles estavam no mesmo hotel no México. Nesta terça-feira, os dois desembarcaram de mãos dadas no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, confirmando que estão juntos novamente.