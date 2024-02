Lexa se despede da Noruega - Reprodução

Publicado 28/02/2024 22:43

Rio - Lexa se despediu da Noruega, nesta quarta-feira (28), com um post reflexivo em suas redes sociais. A cantora, que foi pedida em noivado por Ricardo Vianna durante a viagem , relembrou os momentos vividos no país e elogiou o local.

fotogaleria

"Mais uma viagem chegando ao fim… e QUE VIAGEM! Teve aurora boreal, pedido de casamento, novas amizades, experiências gastronômicas, risadas, vinhos, muita neve e muita alegria! Amei te conhecer Noruega, você é ainda mais linda pessoalmente! Uma mulher decidida e trabalhadora chega aonde quiser!", escreveu na legenda da publicação.

Confira:

Na segunda-feira (26), Ricardo utilizou as redes sociais para contar que pediu a amada em casamento. "Ela disse sim. A vida é uma caixinha de surpresas. De Noronha até a Noruega. Do calor até o frio acima do ártico. O nosso amor vive, nos alimenta, nos faz crescer, amadurecer e entender que temos um ao outro. Me sinto abençoado e sou muito grato por ter você em minha vida, meu amor. Eu te amo tanto! Espero conseguir te fazer a mulher mais feliz desse mundo", escreveu.



"Obrigado André Bonotto por essa experiência magnífica, por trabalhar com tanta energia e amor e por ser o melhor caçador de Auroras da Noruega! Como um amante da natureza digo que não poderíamos ter uma benção maior do que a noite de ontem. Cercado por montanhas, mar ao nosso lado e aurora boreal dançando no céu. Deus é bom o tempo todo", completou.