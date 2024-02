Lexa e Ricardo Vianna - Reprodução do Instagram

Publicado 26/02/2024 13:08 | Atualizado 26/02/2024 13:44

Rio - Ricardo Vianna, de 31 anos, e Lexa, de 29, estão noivos. A novidade foi compartilhada pelo ator através do Instagram, nesta segunda-feira. O artista pediu a mão da cantora em casamento durante uma viagem do casal à Noruega. O momento especial teve direito a aurora boreal, montanha e neve.

"Ela disse sim. A vida é uma caixinha de surpresas. De Noronha até a Noruega. Do calor até o frio acima do ártico. O nosso amor vive, nos alimenta, nos faz crescer, amadurecer e entender que temos um ao outro. Me sinto abençoado e sou muito grato por ter você em minha vida, meu amor. Eu te amo tanto! Espero conseguir te fazer a mulher mais feliz desse mundo", escreveu Ricardo.

"Obrigado André Bonotto por essa experiência magnífica, por trabalhar com tanta energia e amor e por ser o melhor caçador de Auroras da Noruega! Como um amante da natureza digo que não poderíamos ter uma benção maior do que a noite de ontem. Cercado por montanhas, mar ao nosso lado e aurora boreal dançando no céu. Deus é bom o tempo todo", completou.

Amigos do casal vibraram com a notícia. "Parabéns, meus amigos! Que lindo esse amor de vocês que transborda!", comentou Felipe Roque. "Muita luz na vida de vocês", desejou Aline Campos. "Felicidades", afirmou Monique Alfradique. "Que amor! Deus abençoe imensamente", disse Thais Fersoza.

Lexa e Ricardo assumiram o namoro publicamente em novembro do ano passado. No fim de outubro, eles haviam sido flagrados juntinhos em um ensaio da Unidos da Tijuca e, aos beijos, no trio de Ivete Sangalo.

Em setembro, a Sapequinha usou as redes sociais para confirmar o fim do casamento de quase oito anos com MC Guimê . "Eu e o Guimê não estamos mais juntos. Tentamos, mas decidimos seguir caminhos diferentes. Em respeito aos fãs, estou me pronunciando", afirmou ela, na época. A relação ficou abalada após a participação polêmica do funkeiro no "BBB 23". Ele foi expulso acusado de assediar a participante Dania Mendez, que tinha feito intercâmbio do "La Casa de Los Famosos", do México, para o reality brasileiro. Os dois chegaram a reatar em junho, mas depois terminaram definitivamente.