Viiih Tube, Eliezer e Lua de Felice Reprodução / Instagram

Rio - Viih Tube e Eliezer deram início na mudança para a nova casa nesta segunda-feira (26), após atraso na construção. A família, que atualmente mora em um apartamento, está se mudando para uma mansão na Grande São Paulo. Através do Stories no Instagram, o ex-BBB mostrou um caminhão de mudanças e a bagunça que está para arrumar tudo.

"É miragem ou tá acontecendo mesmo?", brincou Eli. Em seguida, ele mostrou itens do apartamento sendo empacotados enquanto segurava a filha nos braços.A nova mansão do casal conta com espaços como bar, SPA, salão de beleza, lago, sala de lareira, cinema, brinquedoteca e deck com uma banheira de hidromassagem.Em janeiro, o influenciador lamenta a demora da obra. "A única certeza que a gente tem com a obra é que ela acaba com a gente, né? Nosso psicológico, nosso dinheiro, nossa paciência, nosso equilíbrio... estou errado?", disse ele, na ocasião.