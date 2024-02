Fabiana Karla celebra aniversário de 97 anos da avó - Reprodução/Instagram

Fabiana Karla celebra aniversário de 97 anos da avóReprodução/Instagram

Publicado 26/02/2024 20:06 | Atualizado 26/02/2024 20:07

Rio - A atriz Fabiana Karla resolveu celebrar o aniversário de 97 anos de sua avó com uma postagem especial no Instagram. Nesta segunda-feira (26), a comediante compartilhou algumas de suas memórias favoritas ao lado da matriarca e deixou internautas emocionados com suas palavras de carinho.

fotogaleria

"Hoje é o aniversário da flor mais linda do jardim do meu coração: minha avó, Zulmira. E não adianta minha mãe ficar com ciúmes porque ela sabe como a mãe dela é apaixonante. Eu dei a ela o título de avó, sendo eu a primeira neta, e ela me ensina até hoje tanta coisa... É tão sábia, tão cheia de saúde e força... Tão inspiradora... A cada ano, quando chega o aniversário dela, o presente é sempre nosso por tê-la por perto e poder desfrutar de suas histórias, de suas risadas, da sua companhia. 'Vóinha', eu te amo tanto. E me orgulho em reconhecer tantas coisas suas em mim. Ficaria horas aqui falando, mas quis postar essa foto que traduz muito a nossa energia juntas. Que sorte a minha poder te dar parabéns pelos seus 97 anos tão bem vividos! E que bom que eu herdei esse DNA. Todos os vivas pra você, vó!", escreveu Fabiana na legenda da publicação.Nos registros, a apresentadora aparece empurrando a cadeira de rodas da avó por uma sala repleta de girassóis, presos tanto no teto quanto nas margens do cômodo. Em outros cliques, a dupla surge em casa, posando na frente de um bolinho de dois andares que fizeram para comemorar o aniversário de Zulmira.Seguidores aproveitaram os comentários da postagem para também darem os parabéns para a aniversariante: "Que vovó linda!! Parabéns pra ela", disse a atriz Heloisa Périssé. "Parabéns pra sua vozinha muito fofa! Que Deus abençoe infinitamente com muita saúde. Feliz aniversário!", exclamou uma fã. "Que bênção! Um feliz e abençoado dia pra Dona Zulmira! Dê um beijão nela por todos nós", pediu outra. "Uma lindeza. Nem parece ter 97! Muitas felicidades pra toda a família", desejou uma terceira. "É muita sorte mesmo, deve ser uma delícia ter uma avó tão carinhosa. Feliz aniversário pra essa vozinha linda. Viva a Vovó!", declarou mais um.