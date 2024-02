Bruna Biancardi posa na neve e recebe elogios de seguidores - Reprodução

Publicado 26/02/2024 20:18

Rio - Bruna Biancardi utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (26), para compartilhar uma série de fotos na neve. A influenciadora está em Barcelona, na Espanha, com a filha Mavie, fruto de seu relacionamento com Neymar, e encantou os seguidores com o registro.

"Essa paisagem parece um quadro, né?", questionou Bruna na legenda da publicação. Nos comentários, os internautas elogiaram a influenciadora. "A paisagem no caso é você, né?", perguntou um fã. "A mais linda do mundo", disse outra. Ludmilla também reagiu as fotos com um emoji.

Confira: