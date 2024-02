Bruna Biancardi posa com Mavie e Davi Lucca durante viagem - Reprodução / Instagram

Publicado 28/02/2024 21:20 | Atualizado 28/02/2024 21:39

Rio - Bruna Biancardi, de 29 anos, contou para os seus seguidores que sua viagem para Barcelona, na Espanha, chegou ao fim nesta quarta-feira (28). Em seu Instagram, a influenciadora aproveitou para compartilhar algumas fotos do passeio, entre elas, cliques ao lado de Davi Lucca, Carol Dantas e Mavie.

"Dias maravilhosos. Sorrisos. Abraços. Amizade. Carinho. Beijos. Brincadeiras. Comidas. Novas descobertas. Lágrimas. Conversas.. foram dias intensos e gostosos demais. A viagem terminou, mas voltamos com os corações cheeeios de amor e já com saudades. Que venham as próxima?", escreveu Bruna.



Nos comentários do post, internautas elogiaram o momento em família. "Eu me derreto de amor por vocês", disse uma seguidora. "Mavie está cada dia mais linda!! Parabéns pela filha Bru", enalteceu uma segunda. "Que delícia ver você assim!! Completa!", falou mais uma. "Que delícia de dias", declarou outra.