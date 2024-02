Ex-paquita Andréa Veiga curte dia de praia após ter alta da dengue

Rio - Andréa Veiga aproveitou o sol desta terça-feira (27) para se refrescar no mar da praia de Ipanema. A ex-paquita de 54 anos mostrou que está totalmente recuperada da dengue, doença na qual foi diagnosticada no início deste mês.

"Passando por aqui para tranquilizar a todos. Depois que passei pelo inferno na Terra, agora me encontro em casa me recuperando da pior doença que tive na vida: dengue!", disse ela nas redes sociais.

Ela também agradeceu ao apoio dos fãs. "Obrigada a todas as mensagens de carinho e preocupação. Assim que me sentir mais bem disposta, volto com meu humor diário. Um beijo enorme e cuidem-se!", finalizou.

