Luan Santana e Jade Magalhães desembarcam em aeroporto de São PauloLeo Franco/ Agnews

Publicado 27/02/2024 10:04 | Atualizado 27/02/2024 11:08

Rio - Luan Santana, de 32 anos, e Jade Magalhães, de 31, fizeram a primeira aparição pública após os rumores de que teriam reatado o romance. Os dois desembarcaram de mãos dadas no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na manhã desta terça-feira.

fotogaleria

Para a ocasião, eles apostaram um looks confortáveis e óculos escuros. Ao serem clicados pelos paparazzos, Jade e Luan demonstraram simpatia, como de costume, e não fizeram questão de esconder que estão juntinhos. Recentemente, os fãs do casal notaram que eles estavam no mesmo hotel no México e os boatos de uma possível reconciliação começaram a surgir.

Jade e Luan ficaram juntos durante 12 anos e chegaram a ficar noivos. Os dois terminaram em 2020. Um ano depois, o cantor assumiu a relação com Izabela Cunha. No ano passado, eles colocam um ponto final no relacionamento. Agora, o sertanejo e Jade reataram a relação.

As imagens dois no aeroporto e em clima de romance causaram o maior furor entre os fãs do casal. "Meu casal voltou", reagiu um usuário do X, antigo Twitter. "É oficial. Luan e Jade juntinhos. Olha o sorriso deles, a felicidade de estarem juntos", comemorou outro. "Luan e jade eu amo vocês, se casem logo!", pediu uma terceira pessoa.

Confira:

luan e jade 12 anos juntos, terminaram e cada um seguiu sua vida, um tempo depois cá estão juntos novamente EU TO GRITANDOOOOOOOOO pic.twitter.com/7OZcrEjjjW — nanda (@pradelicia) February 27, 2024

eu assim no trabalho depois das fotos do luan e jade no aeroporto pic.twitter.com/DGXrmkPd0g — g (@llouiesinais) February 27, 2024

Luan e Jade provando ser o casal mais lindo desse mundo, obrigada paparazzis eu nunca critiquei vocês — a. (@mineiradluan) February 27, 2024