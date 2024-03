Ludmilla e Vitinho fazem parceria na música "1%" - Divulgação

Publicado 01/03/2024 16:40

Rio - Vitinho comemora a parceria com Ludmilla na música "1%", que faz parte do"Numanice 3", projeto de sucesso da cantora voltado para o pagode. Dono dos hits "Não Me Vejo Sem Você" e "Traição", o cantor não poupa elogios à mulher de Brunna Gonçalves e exalta o papel dela no segmento.

"A Ludmilla é muito potente, autoral e múltipla. Ela é uma grande referência na cena musical, de artista que corre atrás, que luta, que derruba barreiras e que construiu um lindo caminho em sua carreira. Pra mim, sempre vai ser uma honra estar ao lado dela, seja em um palco ou gravando uma música em um estúdio”, afirma Vitinho, que também vive uma boa fase na carreira.

"Eu acredito que esse ano é dos pagodeiros! Estamos vivendo um momento de destaque, com muitos projetos, novos cantores e com o gênero estando em alta. Eu fico muito feliz em estar colaborando com a Ludmilla agora, ainda mais em um projeto tão significativo como o Numanice. A Lud é um dos maiores nomes da atualidade, ela vem quebrando paradigmas e agradeço por ter ela próxima, somando e acreditando na força da nossa parceria", destaca.



E por falar no artista, ele se prepara seu novo projeto, "Amor Clandestino". A primeira faixa do trabalho, "Caos", foi lançada nesta sexta-feira, 01 de março. "Eu sempre fico muito animado em lançar um novo projeto, ainda mais em um momento tão importante da minha carreira. Estou confiante e apostando muito nesse trabalho. Tenho certeza que será mais um marco", diz.