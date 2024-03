Jojo Todynho - Reprodução/Instagram

Jojo TodynhoReprodução/Instagram

Publicado 01/03/2024 14:23

Rio - Jojo Todynho sanou as dúvidas dos internautas sobre a possibilidade de se relacionar com mulheres, nesta quinta-feira (29). A cantora está solteira desde o término de namoro recente com Renato Santiago.