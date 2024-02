Jojo Todynho mostra curvas de biquíni após perder 40 quilos - Reprodução do instagram

Publicado 29/02/2024 08:48 | Atualizado 29/02/2024 08:49

Rio - Jojo Todynho, de 27 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para interagir com os fãs e aproveitou para listar as cirurgias plásticas que pretende realizar após ter pedido 40 quilos. A cantora, que se submeteu a uma bariátrica em agosto de 2023 e segue no processo de emagrecimento, afirmou que pretende mexer nos seios, barriga e costas, e definiu os procedimentos como "reparadores".

"Pretende fazer outra cirurgia?", quis saber uma internauta. "Pretendo. Uma hora vou fazer as minhas reparadoras. Reparadoras, não, porque eu já tenho silicone. Vou aproveitar e fazer as costas, barriga e trocar o silicone, botar um menor, né?", explicou a artista através dos stories.

Na sequência, Jojo ainda deu detalhes sobre sua nova adaptação alimentar, seis meses depois de ter realizado a bariátrica. "Estou me adaptando. Não é fácil. Moça do meu lado comendo uma rabada e eu comendo frango com legumes... É o processo e vamos viver esse processo. A gente tem que se disciplinar", contou.