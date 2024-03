Marcos Mion reflete sobre preparação física - Reprodução

Publicado 29/02/2024 22:46

Rio - Marcos Mion utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (29), para desabafar sobre sua intensa rotina de treinos e a importância do processo para atingir seus objetivos. O apresentador, que vai interpretar um lutador de MMA nos cinemas , publicou um longo texto refletindo sobre sua preparação física e transformações no corpo.

"O resultado não pode ser seu foco. Em nenhuma situação da sua vida. Aos 44 eu posso falar com toda certeza: a vitória não é chegar no resultado, a vitória é enfrentar o processo, aguentar o tempo que for necessário pra ver algum tipo de resultado", começou.

Em outro trecho do texto, Mion pontuou: "Não existe caminho fácil ou rápido. Se é rápido e fácil não vale a pena ou é errado. Pois tudo que é grandioso, que é monumental, que é admirável causa dor, incômodo, vontade de desistir… vai contra nosso instinto de preservação física e mental. Por isso o processo é o que importa, é o que te fortalece".

"Para ter o que poucos tem, você tem que fazer o que poucos fazem. Parece que estou falando do processo difícil, dolorido, doloroso e extremo que passei para transformação física para virar o Max Machadada, mas estou falando sobre todas situações da vida", finalizou.

