Zé Vaqueiro comemora que filho caçula pode receber alta em breve - Reprodução/Instagram

Zé Vaqueiro comemora que filho caçula pode receber alta em breveReprodução/Instagram

Publicado 29/02/2024 19:44 | Atualizado 29/02/2024 21:39

Rio - O cantor Zé Vaqueiro celebrou uma atualização no quadro de saúde do seu filho caçula, Arthur, que sofre com a síndrome de Patau. Nesta quinta-feira (29), o sertanejo contou que o pequeno pode receber alta do hospital em breve, e talvez consiga até voltar para casa sem depender de uma sonda para alimentação.