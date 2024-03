Maiara e Matheus Gabriel reatam namoro - Reprodução / Instagram

Publicado 29/02/2024 19:49

Rio - Maiara postou um vídeo em clima de romance nesta quinta-feira (29), no Stories do Instagram, ao lado de Matheus Gabriel. Nas imagens, a cantora, que faz dupla com a irmã, Maraisa, bate a mão na testa e Matheus mostra seu novo visual, com a cabeça raspada.

Na noite de ontem, Maiara intrigou internautas ao mostrar que estava deitada na cama assistindo televisão com um homem. "Dormir em paz não tem preço", escreveu ela, sem revelar com quem estava.