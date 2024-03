Restart anuncia turnê de despedida - Reprodução/Instagram

Restart anuncia turnê de despedidaReprodução/Instagram

Publicado 29/02/2024 18:46 | Atualizado 29/02/2024 19:00

Rio - Um show da banda Restart que aconteceria mês que vem no Parque do Bondinho, no Rio de Janeiro, foi cancelado nesta quarta-feira (28) e deixou os fãs furiosos. Nas redes sociais, os admiradores do grupo questionaram o motivo e se revoltaram com a situação.

fotogaleria

"O que houve com o show do Rio? Por que o cancelamento?", comentou uma internauta na publicação da banda. "Mais uma vez vocês cancelando shows em cima da hora, né? Decepcionante", afirmou outra. Até o momento a banda não se pronunciou.

A notícia do cancelamento foi avisada por e-mail pela Ingresse, empresa responsável pelas vendas dos ingressos. "Prezado cliente, por motivos operacionais e de força maior, o show da banda Restart que aconteceria dia 16 de março de 2024 (sábado) no Parque do Bondinho, foi cancelado", diz um trecho do comunicado enviado às pessoas que haviam comprado a entrada para o show.

A apresentação faria parte da turnê de despedida da Restart, "Pra Você Lembrar", que também celebra os 15 anos do grupo que marcou uma geração com suas músicas envolventes e românticas, além do estilo todo colorido.