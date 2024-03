Lexa anuncia que será uma das competidoras do 'Dança dos Famosos' deste ano - Reprodução/Instagram

Publicado 29/02/2024 17:57

"Vim sem a aliança porque ela ficou frouxinha, aí eu dei para o Ricardo, que ele voltou antes da Noruega para o Brasil porque ele está gravando e aí ele apertou a aliança ", justificou."2024 está sendo um ano tipo uma montanha russa sem cinto pra mim. 'Dança dos Famosos', noivado, aniversário e tudo na mesma semana, mas eu gosto disso.", completa.Apesar do pouco tempo de relacionamento, a cantora está se permitindo viver esse amor sem medo."A vida traz essa aventura, esse sabor. Fiquei noiva e acho que é isso, a gente tem que viver o hoje, o amanhã a Deus pertence. Se estou feliz hoje, vou viver, me jogar, tanto na Dança como na vida pessoal", diz.Ela foi casada com MC Guimê por cinco anos e a separação definitiva aconteceu em setembro do ano passado. Apesar de não ter dado certo, a cantora garante que não carrega traumas de viver um novo casamento e conta que ainda não tem data definida."Cada um tem uma forma de lidar e reage de uma maneira. Eu reagi rápido. A gente tem que viver o hoje e hoje eu quero amar. Aprendi a não lidar com tanta pressão. Nem eu sei quando vou casar, não vi nem meu noivo depois do pedido, a galera está mais apressada que eu", conclui.Lexa já foi jurada artística da "Dança dos Famosos" e quando foi convidada topou na hora participar do programa."Acho que vou ter mais dificuldade com a valsa. A dança sempre foi muito presente na minha vida. Gosto muito de sapateado, mas a minha dança é mais urbana, é funk, stiletto, se tiver acho que vou mandar bem".