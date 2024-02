Aline Wirley faz alerta após ser diagnosticada com anemia: 'O corpo dá sinais' - Reprodução/Instagram

Publicado 29/02/2024 17:13

Rio - A cantora Aline Wirley, de 42 anos, deu um conselho aos seus seguidores ao compartilhar que foi diagnosticada com anemia. Nesta quinta-feira (29), a ex-BBB garantiu que já está começando a se recuperar da doença, mas vinha percebendo os sintomas da falta de ferro desde 2021.

"Tô fazendo esse vídeo numa alegria e numa disposição! Pra quem não sabe, eu tava com anemia. Ainda estou, mas fiz reposição de ferro e já tô me sentindo bem melhor. Na verdade, minha anemia já vinha dando sinal há uns três anos. Só que, dessa vez, meu nível de ferritina baixou bastante", começou Aline em seus stories do Instagram.Ela ainda revelou a surpresa de sua médica quando viu seus exames: "Minha médica falou que [o normal] é tipo 100 e o meu tava cinco. Ela perguntou: 'Aline, como que você tá andando?'", lembrou. Os resultados que a que a influencer mencionou se referem à medição da quantidade de ferritina no sangue, a proteína responsável por armazenar o ferro nos glóbulos vermelhos.A artista também aproveitou para alertar que fãs não ignorem os sinais quando perceberem algo de errado em seus corpos. "Agora a gente vai fazer uma investigação pra entender de onde vem isso, mas a questão toda é: o corpo dá sinais, minha gente. Então, você observa. Porque se a gente não para, o corpo vai falar 'pode parar agora'. Foi o que aconteceu [comigo]", concluiu.