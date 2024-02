Rosemary - Vera Donato/Divulgação

RosemaryVera Donato/Divulgação

Publicado 29/02/2024 14:48 | Atualizado 29/02/2024 14:51

Rio - Rosemary, conhecida por ter participado do movimento da Jovem Guarda, usou suas redes para denunciar que sofreu um golpe de uma loja virtual. Nesta quinta-feira (29), a cantora, de 78 anos, revelou que está há mais de um mês esperando a entrega de uma calça, e exigiu respostas por ainda não ter recebido seu dinheiro de volta.

"Eu, Rosemary, fui vítima de um golpe!! Fiz a compra de uma calça nesta loja, através de um anúncio vinculado aqui mesmo pelo Instagram. A compra foi feita dia 14 de janeiro com prazo de entrega de 2 à 4 semanas, mas não foi entregue como combinado, e pelo Whatsapp eles apenas dizem que está em processo de 'importação' e não mandam código de rastreio nem nada, já solicitei o meu dinheiro de volta e também não obtive resposta. Fica aqui a minha indignação com a 'loja' pela má índole desta empresa em não resolver as coisas e nem deixar claro quando que o pedido seria entregue, pois divulgam produto que nem está aqui no Brasil, sem estoque. Quero respostas", escreveu a artista na legenda do post.Em um vídeo, Rosemary reuniu uma série de provas de suas acusações, incluindo fotos de sua conversa com a loja, comprovantes de pagamento e até e-mails de confirmação que recebeu da compra do produto. Ela também revelou que fãs descobriram que a empresa é goianiense, marcando até o perfil do estabelecimento no post para chamar atenção dos responsáveis.Nos comentários, internautas mostraram sua empatia com a situação da loira: "Lamentável isso, tomara que tudo se resolva e que ninguém mais compre nessa 'loja'", desejou um seguidor. "Por isso não compro mais nada na internet. Não confio, já caí em golpes assim também", contou outra. "Infelizmente é o que mais está acontecendo atualmente. Pessoas inescrupulosas se aproveitando das redes sociais pra aplicar golpes", lamentou um terceiro. "Isso é lamentável e nada é feito, comprei um celular por aqui e nunca recebi também. Denunciei e nenhuma providência foi tomada. Fiquei no prejuízo e o golpista continuou agindo", confessou mais uma.