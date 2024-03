Thiaguinho e Carol Peixinho curtem viagem para Veneza - Reprodução

Publicado 29/02/2024 22:13

Rio - Thiaguinho e Carol Peixinho estão aproveitando as férias em Veneza, na Itália. O cantor, que curtiu um dia de passeio ao lado da amada, compartilhou em suas redes sociais, nesta quinta-feira (29), registros da viagem.

"Que isso! Cada cantinho de Veneza é lindo, cada cantinho é maravilhoso", disse Thiaguinho ao mostrar um dos pontos turísticos da cidade, a Ponte di Rialto. Carol Peixinho, por sua vez, publicou uma série de fotos ao lado do pagodeiro e falou sobre a programação do casal. "Se perder pelas ruelas de Veneza é obrigatório! Dia de explorar a magia e os encantos dessa cidade que reúne história, natureza e cultura", escreveu na legenda do post.

Confira: