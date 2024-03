MC Daniel mostra aneis que custaram quase R$ 180 mil - Marcela Ribeiro/Agência O DIA

Publicado 29/02/2024 20:05

Rio - MC Daniel é um dos participantes confirmados na "Dança dos Famosos" do "Domingão com Huck", que terá a apresentação do elenco exibida no próximo domingo (2). O artista, que acaba de se mudar para uma mansão no Rio para ficar mais perto dos ensaios e gravações, esteve na coletiva de imprensa do quadro, nesta quinta-feira (29) e falou aosobre seus anéis de ouro com brilhantes, avaliados em R$ 179 mil.

O artista contou que não se incomoda com os julgamentos das pessoas por ostentar na vida e nas redes sociais. Recentemente ele presentou a mãe com um carrão - uma BMW X1 avaliada em R$ 367 mil e um relógio Rolex de R$ 90 mil."Eu não penso sobre isso porque se eu não fosse famoso as pessoas não estariam falando de mim. A minha preocupação é impressionar a minha família e os meus amigos. Se eu tiver dando orgulho para eles, a opinião de outras pessoas não importa para mim, apenas a de quem me ama e gosta de mim", contou.Segundo o MC, a maioria das vezes quem vai criticá-lo e achar ruim essa postura é quem não gosta dele, por isso as críticas não o afetam."Ou um hater que tem um tempo sobrando para cuidar da minha vida e não cuidar da dele. É por isso que a maioria das vezes a vida dessas pessoas não vai para frente. Elas estão preocupadas com o que eu faço, com o que eu gasto, canto, com o que visto, onde estou e acabam esquecendo de cuidar da própria vida deles e eu faço igual massa de pão, quanto mais bate, mais cresce".O funkeiro aceitou o desafio de participar no quadro do "Domingão" e não parece estar muito preocupado em vencer, mas em agradar uma pessoa especial."Não acredito que estou aqui. Não parece que ele (Luciano Huck) existe também. Vários vieram pra ganhar, pra dar o sangue, pra trazer o troféu, eu vim pra deixar a minha avó feliz", brincou ele ouvido um "apelou" dos colegas do elenco.Além de MC Daniel, fazem parte dessa edição da "Dança dos Famosos": Henri Castelli, Samuel de Assis, Micael Borges, Klara Castanho, Enrique Diaz, Barbara Reis, Amaury Lorenzo, Lexa, Matheus Fernandes, Lucy Alves, a apresentadora Tati Machado, Talitha Morete, Bárbara Coelho, Gabriela Prioli e o influenciador Juliano Floss.