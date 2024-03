Giulia Costa nega que tenha superado inseguranças a respeito do seu corpo - Reprodução/Instagram

Publicado 29/02/2024 18:48

Rio - Giulia Costa, de 24 anos, rebateu um internauta que perguntou como ela havia se desvencilhado do "padrão de beleza" sem se estressar. Nesta quinta-feira (29), a artista interagiu com seguidores pelos seus stories e revelou que não está nesta posição por escolha, sofrendo bastante quando é vítima de julgamentos.

"Como saiu do padrão que a sociedade impõe de corpo perfeito e desencanou disso sem noia?", indagou o perfil em uma caixinha de perguntas. Ela logo corrigiu o usuário, confessando que tem, sim, diversos transtornos por conta de sua aparência. "Eu não escolhi isso. Então existem muitas noias, inseguranças e transtornos. As pessoas [que] me colocam nesse lugar", escreveu a influenciadora em seu Instagram.A filha mais velha da atriz Flávia Alessandra ainda escolheu responder outro comentário que falava sobre o assunto, dessa vez de uma pessoa que a encorajou a não dar atenção às falas negativas. "Lindona! Por que você não bloqueia essas pessoas que fazem comentários ofensivos?", perguntou o fã. Giulia assegurou que já segue este conselho e procura evitar contato com os "haters": "Eu bloqueio sempre!!"