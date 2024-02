Lucy Alves - Globo/ Léo Rosário

Lucy AlvesGlobo/ Léo Rosário

Publicado 29/02/2024 17:12 | Atualizado 29/02/2024 17:42

Rio - Lucy Alves, 37 anos, é uma das participantes confirmadas na "Dança dos Famosos" 2024, que terá a apresentação do elenco neste "Domingão" (2).

fotogaleria

A atriz marcou presença na coletiva sobre o quadro que aconteceu nesta quinta-feira (29) nos Estúdios Globo, na Zona Oeste, e comentou sobre a repercussão e carinho que recebeu após assumir publicamente o namoro com Indira Nascimento em uma foto de um beijo entre as duas."O que eu posso falar é que eu e Indira, a gente está muito feliz. E eu acho que é importante a gente poder dar visibilidade ao afeto. Eu fico como as pessoas me abraçaram mesmo, isso foi muito importante. Ainda tem gente que estranha um beijo entre duas mulheres, entre dois homens. Até um beijo é uma coisa que ainda causa choque. Então a única coisa que eu posso dizer é que eu tô feliz de poder viver esse sentimento de uma forma livre e tudo que eu puder fazer assim pra alimentar e pra poder incentivar positivamente as outras pessoas estou aqui e é isso".Lucy disse que não teve nada específico que a fez tornar público seu novo amor e não se preocupou com os comentários preconceituosos."Eu tive vontade e fui lá. E por que não? Sou uma pessoa discreta na vida, não fico postando porque é da minha vida pessoal e sempre fui assim. Mas eu tive vontade e fiz. Eu vi gente que falou, ah, por que isso? Por que tá postando?Por que a gente não pode postar um carinho, um afeto? Tem que normalizar isso. O mundo está pedindo isso", completou.A atriz confirmou que por estar apaixonada dá mais vontade ainda de mostrar esse amor para o mundo, mas não deu detalhes sobre há quanto tempo o romance começou."A gente quer ser feliz e quer que os outros sejam felizes tambémEstamos juntas o suficiente pra saber que a gente tá junto",concluiu.