Magal explica saída do grupo ClareouReprodução do Instagram

Publicado 29/02/2024 14:51 | Atualizado 29/02/2024 14:52

Rio - Magal se manifestou sobre a saída do grupo Clareou em vídeos publicados no Instagram Stories, nesta quinta-feira. O cantor explicou não está apto para participar do novo projeto do grupo, pois está cuidando da saúde, e tem aproveitado tempo que está afastado dos palcos para trabalhar sua carreira solo. Ele também ressaltou a decisão foi tomada em comum acordo.

"Hoje em dia o mercado está muito dinâmico, tem dois projetos (do Clareou) que eu não participei: o 'Na Praia' e o outro gravado, com convidados, eu estava internado. Agora está para lançar mais um projeto em março, um DVD. Estou cuidando da saúde e não estou 100% apto para fazer esse projeto. Então, resolvi me cuidar e, aproveitando o ensejo, vou trabalhar minha carreira solo. Vou seguir, os meninos vão seguir também. Não teve nenhum tipo de briga. Tudo na paz. Espero que vocês curtam meu trabalho", disse.

"Foram muitos anos juntos, muitos anos de alegrias e, como eu disse anteriormente, não teve nenhum motivo, de briga, de nada, para sair. Foi apenas uma escolha. Em breve, vão estar curtindo meu som, meu trabalho novo, com a minha banda. Em breve, em breve, já já, vocês vão estar assistindo, o novo som é legal, cartão legal".

O comunicado sobre a saída de Magal foi publicado no Instagram do Clareou. "O Clareou tem 14 anos de muita história. É uma vida contada em forma de música. Aqui nos tornamos muito mais que amigos, somos uma família cercada de muito amor e respeito. Respeito entre nós, com a nossa equipe e com os nossos fãs, que nos ajudaram a chegar até aqui. Com isso, viemos informar que em comum acordo, por decisão de ambas as partes, o cantor Magal não faz mais parte do Clareou", diz a nota.

"Magal continua tratando da sua saúde e após seguirá em carreira solo. O Grupo Clareou segue com o cantor Branco (que já faz parte do grupo desde 2020), Fernando Mellete, Buiu e Juninho de Jesus. Nós somos e sempre seremos gratos por esse ciclo que se encerrou e que foi maravilhoso enquanto durou", finaliza.

Em 2022, Magal foi internado para tratar sua dependência alcoólica. Na época, ele era paciente bariátrico, e sofria de outros problemas de saúde causados pela covid-19, que se intensificaram pelo consumo de álcool em excesso.