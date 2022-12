Grupo Clareou - Reprodução Internet

Grupo ClareouReprodução Internet

Publicado 12/12/2022 17:28 | Atualizado 13/12/2022 08:32

Rio - O vocalista Magal, do grupo Clareou, foi internado na última semana para tratar sua dependência alcoólica. Segundo o comunicado oficial lançado nesta segunda-feira (12) nas redes sociais do conjunto, o noivo de Selminha Sorriso é um paciente bariátrico, e sofre de outros problemas de saúde causados pela covid-19, que se intensificaram pelo consumo de álcool em excesso.

Na nota, o grupo escreveu: "Em respeito a família e aos fãs do grupo clareou, informamos que o vocalista Magal foi internado na última semana para tratar de sua dependência alcoólica. O artista é um paciente bariátrico e, por conta dessa comorbidade, sofria com outros problemas de saúde ocasionados pela covid-19, problemas esses que se intensificaram por conta de seu problema com o álcool. Gostaríamos de firmar nosso compromisso com a verdade e pedir que não espalhem inverdades. O Clareou segue com sua agenda normalmente e com a energia e voz encantadora do vocalista Branco que já faz parte do grupo desde outubro de 2020 juntamente com o Magal. Seguimos torcendo por uma reabilitação tranquila e certeira para que o artista volte em breve a unir centenas de pessoas com sua voz."

Nos comentários, outros artistas e integrantes do grupo se juntaram aos fãs para mandar boas energias para o cantor. "Estamos aqui aguardando você ansiosamente meu irmão. Peço todas as orações do mundo ao @magalclareou e a você @branco_clareou , toda sabedoria pra continuar conduzindo maravilhosamente bem o Clareou, pois sem você , estaríamos completamente parados!", escreveu Fernando Mellete, ritmista do Clareou. Fabio Bêça escreveu: "Força rapaziada, sempre estaremos à disposição pra qualquer momento", e o compositor Jhonatan Alexandre comentou: "Vai dar tudo certo melhoras @magalclareou Deus no controle sempre".

Fernando Mellete fez uma live no Instagram oficial da banda para evitar qualquer má entendido e, segundo ele, impedir a divulgação de informações falsas. No vídeo publicado na conta, o ritmista explicou que o problema do vocalista não é recente e que, após a internação por covid, seu estado de saúde tornou-se muito delicado.

O músico também rebateu pessoas que os acusaram de expor o amigo e disse que foi necessário explicar o que aconteceu para evitar notícias falsas. Por fim, Fernando agradeceu Branco por continuar no grupo e o parabenizou pelo talento.

No último dia 22 de setembro, Magal comunicou aos fãs que iria se afastar dos palcos para cuidar da sua saúde. Na publicação de anúncio, o artista escreveu: "Passei por um procedimento no hospital há pouco tempo, até mandei um recado pra vocês no Instagram, e novamente eu vou ter que fazer essa cirurgia, que tá afetando também minhas cordas vocais, porém nosso trabalho continua. Quero que vocês curtam nosso show, apoiem o Clareou. Daqui a pouquinho eu estou de volta, vou ficar me cuidando em casa e vocês, curtindo e clareando com a gente"