Fernanda Lima vai a premiação TikTok Awards acompanhada pelos filhos gêmeos, João e FranciscoAraujo e Van Campos / Ag. News

Publicado 13/12/2022 07:35

Rio - A apresentadora Fernanda Lima, de 45 anos, participou da premiação TikTok Awards na noite desta segunda-feira. Ela compareceu ao local acompanhada por seus filhos gêmeos, João e Francisco, de 14.

Os meninos, frutos do casamento com o apresentador Rodrigo Hilbert, surpreenderam pela altura. Eles já estão quase do tamanho da mãe. Além dos gêmeos, Fernanda e Rodrigo também são pais de Maria Manoela, de 3.

O TikTok Awards aconteceu no Vibra SP e contou com a presença de famosos como Sabrina Sato, Gil do Vigor, João Gomes, entre outros.