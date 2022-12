Pedro Paulo Rangel está internado desde o final de outubro - Reprodução/Instagram

Publicado 12/12/2022 18:53 | Atualizado 12/12/2022 19:07

Rio - Pedro Rangel foi internado segue internado na internado no CTI da Casa de Saúde São José, na Gávea, na Zona Sul do Rio, parara tratar um efisema pulmonar. Segundo o comunicado do hospital, o ator, de 74 anos, está internado desde o final de outubro e se encontra no CTI desde terça-feira (6).

"A Casa de Saúde São José informa que Pedro Paulo Rangel foi intubado na madrugada de sábado para domingo (10.12). O ator está internado desde o fim de outubro para tratar uma descompensação do quadro de enfisema pulmonar. Seu quadro é delicado e inspira cuidados. O paciente realizou exames de sangue nesta segunda-feira(12). Os resultados apontam evolução e a intubação visa descansar e melhorar o pulmão", diz a nota enviada ao DIA pela unidade de saúde.

Pedro Paulo foi diagnosticado há 20 anos com DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica que, segundo o ator, veio à tona depois de anos do vício em cigarro. Recentemente, para iniciar o tratamento, o artista cancelou a temporada da peça "O ator e o lobo", que estava em cartaz em Ipanema, na Zona Sul do Rio.